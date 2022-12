Empor-Chef deutet Weiterbeschäftigung des Trainer-Duos an

Handball Empor-Chef deutet Weiterbeschäftigung des Trainer-Duos an

Das Interims-Trainerduo Tristan Staat/Florian Zemlin kann sich Hoffnungen auf eine Weiterbeschäftigung beim Handball-Zweitligisten HC Empor Rostock machen. "Es spricht einiges für die beiden", sagte Clubchef Tobias Woitendorf der "Ostsee-Zeitung" (Donnerstag).

Nach der Trennung von Aufstiegscoach Till Wiechers im Oktober hatten Jugendkoordinator Staat und Co-Trainer Zemlin bei den abstiegsbedrohten Mecklenburgern mit einigem Erfolg übernommen. Dennoch überwintert der HC Empor nach 17 Spielen mit der mageren Hinrundenbilanz von 8:26 Zählern als Tabellenvorletzter.

Wie es personell genau weitergeht, ist kurz vor dem Jahreswechsel offen. "Wir werden Gespräche führen", kündigte Woitendorf Entscheidungen bis zum Neustart am 3. Februar gegen Bayer Dormagen an. Trainingsauftakt ist am 10. Januar 2023. "Es ist noch alles drin."

Immerhin hat Empor lediglich zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer und in der Rückrunde noch elf Heimspiele zu absolvieren. Zudem kehren gleich mehrere derzeit noch verletzte Leistungsträger zurück. Zemlin: "Wenn alle dabei sind, sind wir gut aufgestellt."

