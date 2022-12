Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben ihre erste Heimniederlage in dieser Bundesligasaison hinnehmen müssen. Mit 1:3 (16:25, 18:25, 25:14, 23:25) unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski am Samstagabend dem Dresdner SC und ging damit zum zweiten Mal in der Hauptrunde als Verlierer vom Feld.