Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz hat zum vierten Mal den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Oberligist setzte sich im heimischen Parkstadion vor 1832 Zuschauern mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den Staffelrivalen Greifswalder FC durch. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:1, 0:0) gestanden. Held der Partie war TSG-Keeper Nicolas Delpino. Der Argentinier hielt den Strafstoß des Greifswalders Lukas Knechtel.

Fußball-Oberligist TSG Neustrelitz hat zum vierten Mal den Mecklenburg-Vorpommern-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Oberligist setzte sich im heimischen Parkstadion vor 1832 Zuschauern mit 6:5 im Elfmeterschießen gegen den Staffelrivalen Greifswalder FC durch. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (0:1, 0:0) gestanden. Held der Partie war TSG-Keeper Nicolas Delpino. Der Argentinier hielt den Strafstoß des Greifswalders Lukas Knechtel.

In der regulären Spielzeit hatten sich die gastgebenden Neustrelitzer und die Greifswalder weitgehend neutralisiert. Großchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Umso spannender war dann die Verlängerung. In der 101. Minute brachte Peterson Appiah den GFC in Führung, in der 120. erzielte Justus Guth für die TSG den umjubelten Ausgleich.