Studierende sitzen in einer Vorlesung im Hörsaal einer Universität. Foto

Über 1700 neue Studierende in Greifswald: Feier am Montag

Rund 1700 Menschen haben sich für das aktuelle Wintersemester neu an der Universität Greifswald eingeschrieben. Von den bis Donnerstag verzeichneten 1734 Neueinschreibungen handele es sich bei 1668 um Erstsemester, teilte die Hochschule am Freitag mit. Insgesamt seien 10.308 Studierende eingeschrieben. Am Montag soll die traditionelle Feierliche Immatrikulation im Dom zu Greifswald, dem Gründungsort der Hochschule stattfinden. Vor einem Jahr hatte die Uni mehr als 1500 Neueinschreibungen registriert.

Den Angaben zufolge kommen die Studierenden aus mehr als 100 Ländern. Rund die Hälfte der neuen Hochschüler und Hochschülerinnen kämen aus den alten Bundesländern, rund 28 Prozent aus Mecklenburg-Vorpommern.

Bei den zugangsbeschränkten Studiengängen seien Medizin, Zahnmedizin, Psychologie oder etwa Humanbiologie sehr begehrt gewesen. Bei den freien Studiengängen waren es demnach unter anderem die Rechtswissenschaften und Politikwissenschaft.

Die Zahlen zeigten, dass die Uni Greifswald weiterhin ein sehr attraktiver Studienort sei, wurde Rektorin Katharina Riedel zitiert. "Unsere Studierenden und Mitarbeitenden übernehmen Verantwortung und tragen zum weltoffenen und bunten Bild unserer Stadt bei. Gerade in diesen Tagen ist mir das ein ganz besonderes Anliegen".

In Rostock, dem zweiten Universitätsstandort in MV, sollte am Freitagnachmittag der traditionelle Festumzug vom Hauptgebäude der Universität zur St.-Marien-Kirche stattfinden.