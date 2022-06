Der Rostocker Chemie-Professor Peter Langer hat die Ehrendoktorwürde des Instituts für Einkristalle der Akademie der Wissenschaften der Ukraine erhalten. Das Institut sei in der schwer vom Krieg getroffenen ostukrainischen Stadt Charkiw angesiedelt, teilte die Universität Rostock am Montag mit. Die Auszeichnung sei Langer für seine langjährige Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Universität Rostock und der Ukraine, für seine wissenschaftlichen Leistungen insgesamt und für seinen Einsatz in der Flüchtlingshilfe verliehen worden.