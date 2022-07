25 Segelcrews aus sieben Nationen haben für die Weltmeisterschaft im inklusiven Segeln vom 24. bis 28. August in Rostock zugesagt. Das teilte Sven Jürgensen vom Organisationsteam des Norddeutschen Regatta-Vereins am Montag mit. Die Hamburger richten das sogenannte Leuchtturmprojekt mit ihrem Partner Rostocker Regatta-Verein aus. Der NRV hat die WM bereits zweimal in seinem Heimatrevier auf der Außenalster organisiert.