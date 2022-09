Auf sogenannte Liebesbetrüger ist ein Mann aus der Region Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) hereingefallen und hat so rund 90.000 Euro verloren, Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, hatte der 55-Jährige über Internetportale mit Kontaktanzeigen eine angebliche Amerikanerin kennengelernt. Die Frau, die sich als die Amerikanerin ausgab, habe dem Mann bei Chatgesprächen und Anrufen erzählt, in der Heimat eine größere Erbschaft gemacht zu haben. Dies ging über einen längeren Zeitraum.

Damit die mehrere Millionen Euro auch nach Deutschland überwiesen werden können, wo sie gerade sei, bräuchte sie aber zunächst Geld von dem Mann. Der 55-Jährige erfüllte diesen Wunsch bis zu einer Summe von 90.000 Euro.

Dem Mann waren die Rückzahlung und ein Anteil an dem Millionen-Erbe als Gegenleistung versprochen worden. Die Polizei warnt immer wieder vor solchen als "love scamming" bekannten Tricks und vor anderen Betrugsmaschen. Mit verschiedenen Maschen hatten Betrüger im Vorjahr rund drei Millionen Euro in Mecklenburg-Vorpommern erbeutet - so viel wie noch nie zuvor.

Gerade die Methoden der Liebesbetrüger gelten als sehr ausgefeilt. Sie gingen teils über Monate hinweg vor, um eine Art von Beziehung über Chats und Skype-Anrufe zum Opfer aufzubauen. Betroffene sollten - falls es um finanzielle Hilfe geht - hellhörig werden, hieß es, und so schnell wie möglich die Hausbank einschalten, um mögliche Überweisungen noch rückgängig zu machen.