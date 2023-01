Die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust- Parchim (VLP) stellt den Fahrgästen in ihren Bussen kostenlos Wlan für den mobilen Internetzugang zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Schweriner Telekommunikationsunternehmen Wemacom und der Wemag AG wurden bereits 150 Busse des Nahverkehrs mit entsprechen Routern ausgestattet. Bis Ende dieses Monats Januar werde die notwendige Technik in allen 200 Omnibussen der kreiseigenen VLP verbaut. "Zum aktuellen Zeitgeist gehört eben auch die Möglichkeit, während der Fahrt auf das Internet zugreifen zu können", sagte Landrat Stefan Sternberg (SPD) am Mittwoch.