Vertreter der 51 deutschen Unesco-Welterbestätten haben sich am Dienstag in Wismar im Rahmen ihrer Jahrestagung unter anderem mit den Themen Tourismus und Nachhaltigkeit beschäftigt. Dazu standen mehrere Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm. Die noch bis Mittwoch dauernde Tagung steht unter dem Titel "Welterbestätten: Netzwerk für gemeinsame Verantwortung".

Vertreter der 51 deutschen Unesco-Welterbestätten haben sich am Dienstag in Wismar im Rahmen ihrer Jahrestagung unter anderem mit den Themen Tourismus und Nachhaltigkeit beschäftigt. Dazu standen mehrere Vorträge und Diskussionsrunden auf dem Programm. Die noch bis Mittwoch dauernde Tagung steht unter dem Titel "Welterbestätten: Netzwerk für gemeinsame Verantwortung".

Eine zentrale Frage ist, wie nachhaltiger Tourismus gelingen kann, wenn in den Welterbestätten steigende Gästezahlen und mehr Wachstum angestrebt werden. Die Tagung war am Montagabend in der historischen Backsteinkirche St. Georgen in Wismar eröffnet worden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte dabei betont, das Welterbeprogramm stehe für Vielfalt und Völkerverständigung, für gemeinsame Werte und Ziele und für ein gemeinsames Menschheitserbe.

In Mecklenburg-Vorpommern sind seit 2002 die Altstädte von Stralsund und Wismar Weltkulturerbe. Beim Weltnaturerbe "Alte Buchenwälder Deutschlands" liegen zudem zwei der fünf Buchenwälder - auf Rügen und im Müritz-Nationalpark - in Mecklenburg-Vorpommern.

Auch beim Unesco-Welterbetag am 4. Juni unter dem Motto "Unsere Welt. Unser Erbe. Unsere Verantwortung" stellen die Welterbestätten in Deutschland Fragen der Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt. Die Deutsche Unesco-Kommission verwies darauf, dass die einzigartigen Kultur- und Naturstätten zunehmend vor Herausforderungen durch die Folgen einer nicht nachhaltigen Lebensweise stünden.

Homepage zur Tagung Programm der Tagung