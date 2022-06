In Mecklenburg-Vorpommern wurden im Juni rund 57.600 Arbeitslose erfasst. Das waren 4000 Arbeitslose weniger als im Juni des vergangenen Jahres, gleichzeitig aber 2800 mehr als im Vormonat Mai.

Diese für einen Juni untypische Entwicklung sei auf zwei Effekte zurückzuführen, sagte die Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Donnerstag: So würden inzwischen Flüchtlinge aus der Ukraine in den Jobcentern betreut und damit auch in der Arbeitsmarktstatistik erfasst. Gleichzeitig spiegele sich in den Zahlen die gedämpften wirtschaftlichen Erwartungen der Betriebe wider, was zu einer sinkenden Einstellungsbereitschaft führe.

Die Arbeitslosenquote lag den Angaben zufolge im Juni bei 7,1 Prozent, im Juni 2021 waren es noch 7,5 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat Mai sei die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 5,0 Prozent gestiegen. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 13. Juni.