In der DDR war die Justiz durch die Politik beeinflussbar. Das änderte sich nach der Wende. Mit unabhängigen Gerichten konnte der Rechtsstaat Fuß fassen. Das 30-jährige Jubiläum der modernen Justiz in MV wird gefeiert.

Mecklenburg-Vorpommern feiert das 30-jährige Bestehen seiner unabhängigen Justiz. Im Herbst ist dazu eine Aktionswoche für Schulklassen geplant, wie Justizministerin Jacqueline Bernhardt (Linke) am Sonntag ankündigte. Das Justizministerium im historischen Neustädtischen Palais in Schwerin könne am 22. Oktober bei einem Tag der Offenen Tür besichtigt werden. Die einzelnen Gerichte bieten vom 24. bis zum 28. Oktober Veranstaltungen für Schüler an.