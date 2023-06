Das Kabinett von Mecklenburg-Vorpommern hat beschlossen, als Gründungsmitglied der "Initiative Wasserstoff in Ostdeutschland" beitreten zu wollen. Wie der Regierungssprecher am Dienstag mitteilte, soll die Initiative bei der kommenden Ministerpräsidentenkonferenz Ost in Chemnitz offiziell gegründet werden und Anfang nächsten Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Ziel sei das Vorantreiben einer nachhaltigen Energieerzeugung und die Vernetzung von Fachleuten.