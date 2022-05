Rund 100 Rettungskräfte der Medizinischen Eingreiftruppen des Landes haben am Samstag in der Seenplatte den Ernstfall geprobt. Dabei ging es um den fiktiven Zusammenstoß zweier Fahrgastschiffe mit mehreren hundert Verletzten. Die Übung sei erfolgreich verlaufen, sagte Matthias Schubert vom DRK. Einmal jährlich übten die drei Medical Task Forces in Mecklenburg-Vorpommern das Zusammenspiel, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Sie sollen bei Katastrophen mit zerstörter Infrastruktur oder vielen Verletzten zum Einsatz kommen, bei denen eine medizinische Versorgung in Krankenhäusern nicht sofort möglich ist. Vorgesehen ist, dass sie nach dem Ersteinsatz regulärer Einsatzkräfte die Lage stabilisieren.