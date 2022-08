Die kurzfristige Absage des traditionellen Abschlussfeuerwerks beim Kleinen Fest im großen Park am Samstag im Schlosspark Ludwigslust durch die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK) sorgt für Wirbel. Der Künstlerische Leiter der publikumsstärksten Veranstaltung der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Harald Böhlmann, hatte bei der Eröffnung des Fests um 18.00 Uhr auf das Feuerwerk im Park am Ende hingewiesen - und musste es am späten Abend dann absagen.