Anlässlich des Welttags der Umwelt am Sonntag appellieren die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern an den Erhalt natürlicher Kohlendioxid-Speicher. Um die globale Erhitzung zu begrenzen, sei es «essenziell, intakte Moore und Wälder als natürliche CO2-Speicher zu erhalten. Leider haben Mecklenburg-Vorpommerns Wälder unter den letzten Trockenjahren stark gelitten und sind daher anfälliger für Krankheiten oder den Befall von Schädlingen», sagte der Landesvorsitzende Ole Krüger am Freitag. Laut den jüngsten Prognosen der Weltwetterorganisation könnte die globale Durchschnittstemperatur demnach bereits 2026 1,5 Grad über dem Niveau von vor der industriellen Revolution liegen.