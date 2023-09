Mit gut 900 Einsatzkräften ist im Süden Vorpommerns am Samstag die zweitägige Großübung "Weißer Bussard 2023" des Landeskatastrophenschutzes zu Ende gegangen. Auf einem Bundeswehrgelände bei Torgelow bekämpften sie laut Übungsszenario einen sich seit gut einer Woche ausbreitenden Waldbrand, der mehrere Dörfer bedrohte. Der Ort Riesenbrück musste dabei gegen das Feuer verteidigt, der Nachbarort Uhlenkrug evakuiert werden. Außerdem wurde auf einem ehemaligen Bahngelände in Pasewalk ein Zugunglück mit rund 100 Verletzten simuliert.

Bei der Übung ging es laut Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel um das Zusammenwirken von Einsatzkräften unter realistischen Bedingungen. "Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der örtlichen Feuerwehren, die Katastrophenschutzeinheiten des Landes, die Medical Task Force, das Technische Hilfswerk, die Bundeswehr, die Landes- und Bundespolizei sowie polnische Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einheiten waren heute gefordert und haben sehr erfolgreich zusammengearbeitet", sagte der SPD-Politiker.

Vor allem die Kommunikationswege sowie die Unterbringung und Verpflegung der Einsatzkräfte über einen längeren Zeitraum seien am Samstag geübt worden. "Die gewonnenen Erkenntnisse können wir für kommende Katastrophenlagen nutzen. Ich bin leider sehr sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren mit Waldbränden in unserem Bundesland rechnen müssen", sagte Pegel mit Blick auf den Klimawandel.