Die Einwohner von Tessin (Landkreis Rostock) müssen wegen ihrer Bürgermeisterwahl noch einmal an die Urnen gerufen werden. Bei der turnusgemäßen Wahl am Sonntag wurde die bisherige Amtsinhaberin Susanne Dräger - sie war die einzige Kandidatin - überraschend abgewählt, wie eine Sprecherin der Stadt am Montag sagte. 672 Wahlberechtigte stimmten gegen die 43-jährige Dräger, 614 nur für die Bürgermeisterin. An der Wahl hatten rund 1300 von 3364 wahlberechtigten Frauen und Männern der Kleinstadt teilgenommen.