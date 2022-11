Bei der Rostocker Oberbürgermeisterwahl hat am Sonntag keiner der 17 Kandidatinnen und Kandidaten die für einen Sieg im ersten Durchgang erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Damit kommt es in zwei Wochen, am 27. November, zur Stichwahl zwischen den beiden Erstplatzierten Eva-Maria Kröger von der Linkspartei und dem von CDU und FDP unterstützten früheren Rostocker Polizeichef Michael Ebert.