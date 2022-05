Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat der Hansestadt Rostock das Prädikat «Tourismusort» verliehen. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten in der Finanzierung der touristischen Infrastruktur, zukunftsweisender Angebote und des Modellregionen-Projekts, wie Meyer am Dienstag sagte. Anerkannte Tourismusorte sind beispielsweise zur Erhebung einer Kurabgabe für Gäste berechtigt. Das Prädikat wurde im Rahmen des Jahresempfangs der Rostocker Touristiker in Warnemünde übergeben.