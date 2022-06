Von der 17. Nationalen Branchenkonferenz der Gesundheitswirtschaft am Donnerstag und Freitag in Rostock ist nach Ansicht des Tagungspräsidenten Marek Zygmunt ein positives Signal vor allem für Start-up-Unternehmen ausgegangen. Es gebe starke Bekenntnisse von Landesregierung, Wirtschaft und Wissenschaft, junge Unternehmen beispielsweise aus der Biotechnologie-Branche zu unterstützen, sagte Zygmunt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.