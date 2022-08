Angesichts der Energiekrise schlägt das Handwerk in Mecklenburg-Vorpommern Alarm. Die wirtschaftliche Basis der Betriebe sei in Gefahr, schreiben die Präsidenten der beiden Handwerkskammern im Land in einem gemeinsamen Brief an die Landesregierung und die Bundestagsabgeordneten aus Mecklenburg-Vorpommern.