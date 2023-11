Einer 88-jährigen Frau sind am Donnerstag in Parchim 2000 Euro von zwei Unbekannten gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei von Freitag verwickelten zwei Männer die Seniorin in ein Gespräch, kurz nachdem sie ihre Bank verlassen hatte. Die beiden Männer folgten der 88-Jährigen daraufhin zu ihrem Fahrrad. Dort angekommen konnten die Männer die Handtasche der Frau samt 2000 Euro Bargeld aus ihrem Fahrradkorb an sich nehmen. Anschließend flüchteten die beiden Unbekannten. Trotz einer Suchaktion der Polizei konnten weder die Tatverdächtigen noch die Handtasche aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.