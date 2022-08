Nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Ribnitzer See hat die Staatsanwaltschaft Stralsund die Ermittlungen übernommen. "Wir haben einen Gutachter eingesetzt, der die genauen Unfallbedingungen aufklären soll", sagte Martin Cloppenburg als Sprecher der Behörde am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am Dienstagabend war bei Dunkelheit etwa 500 Meter vor dem Hafen des Stadtteils Ribnitz, das zu Ribnitz-Damgarten gehört, ein Angelboot aus Metall auf ein anderes Sportboot mit Kunststoffbootskörper aufgefahren. Dabei starb eine Frau, acht Menschen wurden verletzt.