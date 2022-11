Mehrere falsche Notrufe hat ein 15-Jähriger in Neubrandenburg abgesetzt und die Polizei so unnötig auf Trab gehalten. Am Samstagabend rief er von unterschiedlichen Telefonzellen aus an und meldete erfundene Notsituationen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten ermittelten die letzte Telefonzelle, die der Jugendliche nutzte, und nahmen den 15-Jährigen in Gewahrsam. Der Junge habe vermutlich schon in der Vergangenheit falsche Notrufe gemacht, hieß es von der Polizei. Sie ermittelt nun wegen Notrufmissbrauchs und Vortäuschens von Straftaten.