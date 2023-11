Ein 83-jähriger Mann ist von einem Betrüger um mehrere zehntausend Euro gebracht worden. Der Täter habe dem Mann vorgetäuscht, dass er dessen Geld in Aktien anlegen werde, teilte die Polizei in Rostock am Mittwoch mit. Der mutmaßliche Anlagebetrüger sei bereits am Freitag in Crivitz im Landkreis Ludwigslust-Parchim festgenommen worden, nachdem sich der 83-Jährige bei der Polizei gemeldet hatte. Gegen den 27-jährigen mutmaßlichen Betrüger wurde den Angaben zufolge Haftbefehl erlassen.