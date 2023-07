Unbekannte haben am späten Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Wismar ein Auto angezündet. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler wurde etwas Brennendes oder ein Brandbeschleuniger auf den linken hinteren Reifen gelegt und angezündet. An dem Wagen mit Hamburger Kennzeichen sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler bitten um Hinweise möglicher Zeugen.