Ein Betrunkener hat einen Wachmann einer Flüchtlingsunterkunft in Teterow (Landkreis Rostock) mit einem Faustschlag verletzt. Gemeinsam mit einem weiteren Mann und einer Frau habe der 27-Jährige sich am Freitagabend zunächst eine verbale Auseinandersetzung mit Wachleuten geliefert, wie die Polizei in Rostock am frühen Samstagmorgen mitteilte. Anschließend sei das nach Polizeiangaben betrunkene Trio von Beamten aufgefordert worden, sein aggressives Verhalten einzustellen. Kurz darauf seien die Drei zurückgekehrt und von Wachleuten des Gebäudes verwiesen worden.