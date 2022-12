Unbekannte haben in Schwerin auf offener Straße ein Auto zerlegt und Teile davon gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Stadtteil Großer Dreesch. Die Täter bauten bei dem Kleinwagen unter anderem zwei Türen und eine Motorhaube ab und verschwanden damit. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 15.000 Euro. Der Diebstahl sei am frühen Sonntagmorgen aufgefallen und angezeigt worden. Die Tatverdächtigen sollen nach Zeugenangaben mit einem weißen Transporter mit LWL-Kennzeichen für Ludwigslust geflohen sein.