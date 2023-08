Die Polizei hat auf der Insel Usedom zwei Männer gefasst, die versucht haben sollen, einen Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen und zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Kölpinsee, einem Ortsteil von Loddin, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Zeuge habe die 28 und 53 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer in der Nacht am Tatort mit ihrem Transporter beobachtet und die Beamten alarmiert.

Die Polizei hat auf der Insel Usedom zwei Männer gefasst, die versucht haben sollen, einen Geldautomaten aus der Verankerung zu reißen und zu stehlen. Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen in Kölpinsee, einem Ortsteil von Loddin, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ein Zeuge habe die 28 und 53 Jahre alten und dunkel gekleideten Männer in der Nacht am Tatort mit ihrem Transporter beobachtet und die Beamten alarmiert.

Die Täter sollen den Bankautomaten an dem Transporter befestigt und versucht haben, diesen so aus der Verankerung zu reißen. Dies misslang. Die Tatverdächtigen flüchteten in Richtung Wolgast nach Norden und konnten eine halbe Stunde später nahe Bannemin (Vorpommern-Greifswald) gefasst werden. Ihr Transporter war in Anklam als gestohlen gemeldet worden. Darin seien Beweismittel sichergestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob gegen die Männer ohne festen Wohnsitz Haftbefehle beantragt werde. Zugleich wird geprüft, ob es Zusammenhänge zu anderen Straftaten in diesem Jahr gibt. Bisher wurden für 2023 in MV acht Fälle registriert, in denen Täter Bankautomaten aufgesprengt haben, vor allem im Westteil des Bundeslandes.

PM