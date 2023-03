Einbrecher haben in Groß Lukow bei Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) Pflanzenschutzmittel im Wert von etwa 60.000 Euro gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte, ereignete sich der Einbruch in ein Gelände eines Agrarbetriebes in der Nacht zu Donnerstag. Die Täter hätten die Alarmanlage und Bewegungsmelder auf dem Gelände manipuliert und den Tatort so angeordnet, dass der Klau erst später aufgefallen sei.