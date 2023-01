Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach zwei gestohlenen Oldtimer-DDR-Motorrädern. Die Maschinen des Typs ETZ 250 wurden am Wochenende von Einbrechern bei einem Agrarbetrieb in Pätow-Steegen bei Hagenow (Ludwigslust-Parchim) gestohlen, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Motorräder dieser Baureihe wurden von 1981 bis nach 1990 in Zschopau (Sachsen) produziert. Für gut erhaltene Maschinen aus Zschopau bieten Käufer mehrere Tausend Euro.

Der Einbruch in die mit Schlössern gesicherten Werkstatthallen des Agrarbetriebes wurde der Polizei am Montag angezeigt, wie die Sprecherin sagte. Neben den Motorrädern, von denen ein Fahrzeug rot und eines grün war, wurden hochwertige Werkzeuge und Geräte wie Kettensägen, Kompressoren oder Hochdruckreiniger sowie Diesel aus Agrarmaschinen entwendet. Der Schaden wird auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Pätow-Steegen liegt im Südwesten Mecklenburgs, der an Brandenburg und Niedersachsen angrenzt.

