Nach dem Drogentod einer 13-Jährigen in Mecklenburg-Vorpommern prüfen die Ermittler auch, ob die Ecstasy-Pille der Variante "Blue Punisher" ihr eingeflößt worden sein könnte. Aktuell werde keine Möglichkeit ausgeschlossen, da über die Umstände, die zum Tod des Mädchens geführt haben, bisher wenig bekannt sei, teilte eine Sprecherin der Polizei in Neubrandenburg am Montag mit. Da alle Pillen aus Pulver gepresst werden, sei es zudem grundsätzlich möglich, sie in Flüssigkeiten aufzulösen.