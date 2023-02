Nach einem Feuer an einer Gaststätte im Ostseebad Heringsdorf (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen Verdachts der Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brach der Brand am Mittwochabend am Dachkasten des Lokals an dessen Rückseite aus. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die umgehend die Feuerwehren holten. Zwei Feuerwehren löschten den Brand an dem Gebäude, bevor sich die Flammen auf das gesamte Haus ausdehnen konnten. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wurde auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Auf der Insel Usedom war es in der Vergangenheit in unregelmäßigen Abständen mehrfach zu Brandstiftungen gekommen.