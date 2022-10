Nach dem Bedrohungsfall mit Galgen, Fackeln und Strohpuppen in Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) sucht die Polizei weiter nach Tätern. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte, haben erste Ermittlungen zu den aufgemalten Zeichen ergeben, dass das Ganze kein Fall für den Staatsschutz ist. Ansonsten seien die Umstände aber bisher noch rätselhaft. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag auf dem Wäscheplatz eines Mehrfamilienhauses einen Galgen und mehrere Strohpuppen installiert.

Am Galgen an dem Wäscheständer hing ein weißer Sack. Daneben lag eine mit Jeans und T-Shirt bekleidete Puppe ohne Kopf, dazu eine zweite bekleidete Strohfigur mit Kopf, an deren Hals eine Axt angelegt war. Um diese Installation unweit des Ortszentrums herum waren vier brennende Fackeln aufgebaut.

Die Polizei war am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr gerufen worden und hatte die Installation als "Todesdrohung" bewertet. "Wir nehmen das sehr ernst", sagte die Polizeisprecherin. Befragungen in dem Haus hätten aber bisher noch nicht zu einem Adressaten geführt. Ähnliche Aktionen oder Schmierereien habe es in der Region bisher nicht gegeben.