Unbekannte Täter sind in Groß Salitz bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) in eine Agrarfirma eingebrochen und haben hochwertige Technik geklaut. Am Wochenende kamen die Täter auf das Gelände und bauten hochwertige Technik aus landwirtschaftlichen Fahrzeugen aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Schadenshöhe sei im unteren sechsstelligen Bereich. Am Sonntagabend fiel der Diebstahl auf. Die Polizei ermittelt.