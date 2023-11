Ein Mann soll eine Frau am Donnerstagabend in einem Lokal in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizei soll der 27-Jährige der im Lokal arbeitenden Frau außerdem mit einem Finger symbolisiert haben, ihr die Kehle durchschneiden zu wollen. Den Angaben zufolge hinderten Zeugen den Verdächtigen an einer Flucht. Polizisten stoppten ihn dann endgültig. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, den Mann in Gewahrsam zu nehmen und ihm eine Blutprobe zu entnehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Angaben zu Hintergründen machte die Polizei zunächst nicht. Verletzt wurde niemand.