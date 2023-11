Unbekannte Täter haben am frühen Dienstagmorgen einen kompletten Geldautomaten aus einer Tankstelle im Landkreis Vorpommern-Rügen gestohlen. Die Diebe seien gegen 4.30 Uhr gewaltsam in die Tankstelle in Richtenberg eingebrochen und hätten den Automaten direkt im Ganzen mitgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.