Die Polizei hat bei einer Durchsuchung in Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mehrere Waffen und Drogen sichergestellt. Zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren waren am frühen Donnerstagmorgen bei der Einreise von Stettin in Polen nach Deutschland kontrolliert worden, wie die Polizei mitteilte.