Eine Altenpflegerin hat in Karow bei Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) die Flucht ergriffen, nachdem sie im Haus eines Patienten von diesem mit einer Pistole bedroht worden sein soll. Die alarmierten Beamten hätten daraufhin am Donnerstag das Wohnhaus des 84-Jährigen aufgesucht, teilte die Polizei mit. Im Beisein des Sohnes hätten sich die Beamten Zugang verschafft und den Mann in der Küche angetroffen. Dieser habe sich kooperativ gezeigt.