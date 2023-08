In einem Wohnhaus in Plau am See hat es am Donnerstag eine Explosion gegeben. Die Freiwillige Feuerwehr fand bei den Löscharbeiten eine leblose Person, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer sei bisher ebenso unklar wie die Identität der toten Person und die Todesursache. Zuvor hatte die "Schweriner Volkszeitung" berichtet.