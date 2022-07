Beim Küstenschutz auf dem Darß will das Land künftig andere Wege gehen. Es solle künftig keine Sandaufspülungen im Bereich des Nationalparks mehr geben, erklärte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Freitag anlässlich eines Besuchs in Ahrenshoop. Es gelte die Beeinträchtigungen in der Ostsee durch die Entnahme von Sand zu minimieren. Somit werde die Verteidigungslinie von der Außenküste weiter ins Hinterland verlegt.