Die Landesregierung greift den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern finanziell unter die Arme. "Wir planen, die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in den Jahren 2024 und 2025 mit 100.000 Euro zusätzlich pro Jahr zu stärken", sagte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Das Geld solle dazu dienen, nach den schwierigen letzten Jahren noch mal neue Akzente zu setzen. Martin bezeichnete das zusätzliche Geld als Überbrückung.

Den Angaben des Ministeriums zufolge fließen in den nächsten zwei Jahren so jeweils 275.000 Euro jährlich aus der Kulturförderung an die Trägergesellschaft. Im Vorjahr 2022 seien zudem 370.000 Euro aus dem MV-Schutzfonds dafür aufgewendet worden, die Folgen der Pandemie auf den Festspielbetrieb abzumildern.

Intendantin Ursula Haselböck zeigte sich erfreut: "Die Landesregierung ist wichtiger Partner der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern und so freut es mich außerordentlich, dass diese Förderung die Festspiele weiter darin unterstützt". Die zusätzliche Unterstützung ermögliche es auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten das Niveau des Festspielprogramms beizubehalten.