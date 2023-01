Im Rostocker Volkstheater feiert am Samstag die Inszenierung eines Opern-Klassikers Premiere: Aufgeführt wird die Komödie "Die lustigen Weiber von Windsor" von Otto Nicolai nach einer Vorlage von William Shakespeare. Zunächst sind sechs Aufführungen geplant. Die Premiere am Samstag (19.30) im Großen Haus sei vorab schon sehr gut gebucht, sagte Theatersprecherin Ute Fischer-Graf. Am Volkstheater sei inzwischen auch eine starke Tendenz zur Abendkasse für Spontane zu verzeichnen. Der Große Saal des Volkstheaters fasst 500 Zuschauer. Zu hören sind auch der Opernchor des Volkstheaters und die Norddeutsche Philharmonie Rostock, die musikalische Leitung haben Eduardo Browne Salinas und Martin Hannus, die Inszenierung ist von Effi Méndez.