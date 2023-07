Tim Weigelt, Holzbildhauer fertigt beim Holzbildhauersymposium in Zinnowitz eine Holzskulptur von Wolfgang Bordel. Foto

Skulptur erinnert an Theatermacher Wolfgang Bordel

Er rettete das Theater in der Kleinstadt Anklam und prägte die vorpommersche Kulturszene. Nun wacht eine Skulptur des verstorbenen Theatermachers Wolfgang Bordel über die Schauspieler von morgen.

Fast genau acht Monate nach seinem Tod hat der für Vorpommern prägende Theatermacher Wolfgang Bordel eine besondere Würdigung erhalten. Am Samstag wurde auf der Insel Usedom, vor der von ihm gegründete Theaterakademie in Zinnowitz, eine Holzskulptur Bordels enthüllt. Der Holzbildhauer Tim Weigelt schuf die überlebensgroße Figur aus einem Eichenstamm im Rahmen des diesjährigen Holzbildhauersymposiums im Kulturhauspark Zinnowitz.

Bordel war im Oktober des vergangenen Jahres im Alter von 71 Jahren gestorben. 36 Jahre war er Intendant der Vorpommerschen Landesbühne gewesen. In den 1990er Jahren erfand er die Vineta-Festspiele. Lange Zeit schrieb und inszenierte er die Geschichten um die sagenhafte versunkene Stadt selbst. Durch die Sommeraufführungen auf Usedom und mit weiteren Open Airs rettete Bordel das Theater in der Kleinstadt Anklam über die Jahre und prägte die Theaterlandschaft in Vorpommern maßgeblich. 2020 war er mit dem Kulturpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden.

An der feierlichen Enthüllung der Holzskulptur nahmen viele Weggefährten, Freunde sowie aktuelle und ehemalige Studierende der Theaterakademie teil, die Bordel im Jahr 2000 gegründet hatte.

