Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag soll nach drei Absagen infolge der Corona-Pandemie im kommenden Jahr wieder stattfinden - und zwar in Neubrandenburg. Das größte Bürgerfest des Landes werde vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 gefeiert, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Sonnabend bei der Eröffnung der Sommersaison der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in der Neubrandenburger Konzertkirche. Der Anlass, den MV-Tag in die Vier-Tore-Stadt zu vergeben, ist das 775. Stadtjubiläum, das 2023 begangen wird.