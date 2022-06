Die FDP in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Blick auf eine zum Herbst hin möglicherweise wieder deutlich steigende Zahl von Corona-Infektionen die rot-rote Landesregierung vor überzogenen Einschränkungen gewarnt. «Die Politik sollte mehr Vertrauen in die Eigenverantwortung der Menschen zeigen, für Aufklärung und Zugang zu Schutzmaßnahmen sorgen, sich aber nicht weiter übergriffig in alle Lebensbereiche einmischen», forderte FDP-Landtagsfraktionschef René Domke am Mittwoch in Schwerin.