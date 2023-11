12,84 Millionen Euro sollen im kommenden Jahr für den Sport im Nordosten Deutschlands zur Verfügung stehen. Das kündigte die zuständige Ministerin Stefanie Drese am Samstag an.

Die Sportförderung in Mecklenburg-Vorpommern soll weiter ansteigen. Beim 26. Landessporttag am Samstag in Gägelow (Kreis Nordwestmecklenburg) kündigte Sportministerin Stefanie Drese (SPD) eine Erhöhung der Mittel von aktuell 11,95 auf 12,84 Millionen Euro für das Jahr 2024 an. "Gerade angesichts der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen ist das ein Zuwachs, der zeigt, welch hohe Bedeutung der Sport in Mecklenburg-Vorpommern besitzt", sagte Drese.

Die Mittel stehen im Haushaltsentwurf des für den Sport zuständigen Sozialministeriums und müssen im Zuge der Haushaltsberatungen vom Landtag noch abschließend bestätigt werden. Mit dem zusätzlichen Geld sollen vor allem die Personalkostenzuschüsse des Landes für hauptamtliche Vereinstrainer und Sportkoordinatoren in den Landesfachverbänden erhöht werden, erklärte die Ministerin.

Mitteilung Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport des Landes Mecklenburg-Vorpommern