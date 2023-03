Im Prozess gegen einen Rentner wegen schweren sexuellen Missbrauchs an seiner Enkeltochter hat die Staatsanwaltschaft sieben Jahre und zehn Monate Haft für den Angeklagten gefordert. Der 73-Jährige habe das besondere Vertrauensverhältnis zu dem Mädchen über etwa zwei Jahre hinweg ausgenutzt, sagte die Vertreterin der Anklage am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg. Der Senior hatte die insgesamt 14 Taten in Neubrandenburg von 2020 bis 2022 in vollem Umfang gestanden. Die Verteidigung forderte maximal fünf Jahre Haft. Ein Urteil soll am Nachmittag verkündet werden.