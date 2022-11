Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochabend mit seinem Lastwagen im Landkreis Ludwigslust-Parchim gegen einen Baum gekracht und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich auf einer Landstraße in der Nähe von Wittenburg, die laut Polizei zu dem Zeitpunkt vollgesperrt war. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Lkw dennoch in den Baustellenbereich hinein. Dort sei er über einen Asphalthaufen gefahren. Der Fahrer versuchte demnach offenbar noch gegenzulenken, doch der Sattelschlepper kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.