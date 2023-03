Zwei Autofahrer sind bei einem Unfall auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim schwer verletzt worden. Ein 29-Jähriger krachte in der Nacht zu Montag bei Gallin mit seinem Wagen in einen vorausfahrenden Transporter, wie die Polizei mitteilte. Dieser geriet ins Schleudern und landete wie das Auto auf dem Standstreifen. Der Unfallverursacher wurde in seinem quer zur Fahrtrichtung stehengebliebenen Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er und der 39-jährige Fahrer des Transporters wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 20.000 Euro. Die Strecke musste in Richtung Hamburg für etwa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.